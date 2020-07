Gazzetta - Oggi Osimhen diventa contrattualmente del Napoli: limate le ultime formalità, ecco quando ci sarà il tweet di ADL

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive aggiornamenti riguardo la trattativa che porterà poi nelle prossime ore Victor Osimhen al Napoli. Tutto definito con l'attaccante nigeriano che ha accettato.

Osimhen

Calciomercato: Osimhen-Napoli, l'annuncio

"Oggi è il giorno di Victor Osimhen al Napoli. Magari non arriverà ancora il tweet ufficiale di Aurelio De Laurentiis, che comunque è atteso in settimana, ma ogni tassello sta andando al proprio posto e la giornata diventa definitiva perché ci sarà l’incontro fra il nuovo agente del centravanti nigeriano. William D’Avila e il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli. Sull’accordo non ci sono ormai zone d’ombra e va definito solo qualche particolare e ovviamente stilare i lunghissimi contratti modello Filmauro. La volontà del ragazzo è chiara ed è quella di accettare l’offerta del Napoli, convinto dal progetto tecnico di Rino Gattuso, che l’allenatore ha esposto direttamente al giocatore nell’incontro privato alla fine del mese di giugno".