Mercato Napoli, gli agenti di Mertens valutano offerte! Gazzetta: se arriva un big, può partire

Calciomercato Napoli - Novità sul futuro di Dries Mertens. L’attaccante belga vorrebbe rispettare il suo contratto con la SSC Napoli, dove ha ancora un anno, e raggiungere il record di gol con la maglia azzurra. È anche vero però si sarebbe aspettato un rinnovo contrattuale da parte della società, come riferisce l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Mercato Napoli: offerte dalla Cina per Mertens

Attualmente percepisce un ingaggio da 4 milioni di euro all'anno. La Rosea specifica che i suoi agenti, Melotte e Francis, si stanno guardando intorno per valutare eventuali offerte. Ce ne sarebbero già dalla Cina, ma il belga vuole capire cosa succederà all'ombra del Vesuvio. Comprendere l’evoluzione del mercato, nel caso in cui arrivasse un big in attacco. Il dubbio pervade anche Lorenzo Insigne. Soprattutto Mertens rappresenta un usato sicuro dal punto di vista del prezzo e del rendimento. E fisicamente è ancora al top.