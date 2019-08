Gazzetta, Malfitano a CN24: "Gaetano tra i migliori giovani, ma con questo Elmas non ci sarà molto spazio. Icardi perfetto per il Napoli"

Mimmo Malfitano, Gazzetta dello Sport, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Tra i giovani Gaetano è il calciatore più di prospetto. Si sta integrando bene in squadra, Ancelotti e De Laurentiis continuano a parlarne bene. Ora trova maggior spazio ma anche perché Allan non è ancora tornato. Elmas ha tanto talento, non credo che Gaetano trovare proprio tantissimo spazio. Non bisogna meravigliarsi della fase difensiva, Manolas è un giocatore forte e già affermato. Icardi non sarebbe affatto male per questo Napoli".