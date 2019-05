Gazzetta - Lozano-Napoli, la trattativa si è arenata: il messicano è l'unico nome che tiene impegnato Giuntoli

Per quanto riguarda l’attacco del Napoli, l’unico nome che tiene impegnato il direttore sportivo azzurro Cristiano Giuntoli in sede di mercato in entrata è quello del messicano del PSV Eindhoven Hirving Lozano ma la trattativa si è arenata.

Calcio mercato Napoli, ultimissime calcio Napoli - Ciro Venerato, giornalista Rai Tv ed esperto di calcio mercato Rai, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni di 'Calcio Napoli 24 Live', trasmissione in onda a Calcio Napoli 24 Tv (296 Digitale Terrestre). Ecco quanto evidenziato da CN24:

Mercato Napoli - Lozano

Notizie calcio Napoli - Di Lorenzo, Lozano e Trippier