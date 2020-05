Gazzetta - Addio Koulibaly, il Napoli non si opporrà! De Laurentiis vuole 100mln, tre club di Premier interessati

In Premier League è scattata l’allerta, nessuno dei club interessati vuole farsi trovare impreparato nel momento in cui dovesse aprirsi un’asta per il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

"C’è una base di partenza dalla quale non ha intenzione di muoversi De Laurentiis: chi vuole Koulibaly dovrà sborsare non meno di 100 milioni. Il presidente non vuole svendere, ritiene che valga quella cifra e non ritiene di doverla rivedere. Liverpool, Manchester United e Arsenal non hanno nascosto il rispettivo interessamento per il senegalese, giunto al termine della sua esperienza napoletana. L’assalto della Premier a Koulibaly partirà nel momento in cui si farà maggiore chiarezza sul futuro immediato del calcio europeo. L’unica certezza, al momento, è che il Napoli non si opporrà alla cessione del giocatore, dinanzi ad un’offerta soddisfacente"