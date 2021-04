Futuro Meret, Tuttosport: permanenza in bilico nonostante ADL lo stimi, l'Inter e la Roma seguono il portiere azzurro

Notizie calciomercato Napoli. Questa sera la gara contro l'Inter potrebbe rappresentare anche una sfida dalle porte girevoli per Alex Meret. L'ex Spal sarà titolare vista l'assenza di Ospina, ma il suo futuro in azzurro resta in bilico. Come scritto da Tuttosport, anche l'Inter starebbe valutando se provare a prenderlo come sostituto di Handanovic:

Meret-Inter, tentazione per la prossima stagione