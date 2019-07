"Forse il nostro ultimo anno...". Mertens, ecco cosa c'è dietro il messaggio criptico

Calciomercato Napoli - «Guagliò, siamo arrivati insieme a Napoli e adesso inizia il nostro settimo campionato in maglia azzurra, forse l’ultimo... Ma quanto ci siamo divertiti fratello. E quando mi abbracci così me faj murì»: è stato questo il messaggio postato ieri da Dries Mertens via Instagram, dedicato a José Callejon.

Con quel «forse» a fare tutta la differenza del mondo. Perché il belga, tra l'altro, non è uno che si tiene troppo le cose dentro. Le dice. Anzi, le butta proprio fuori e senza peli sulla lingua. E allora il post pubblicato su Instagram - sottolinea Il Mattino oggi in edicola - può essere un messaggio chiaro, considerando che i due sono gli unici del gruppo ad avere il contratto in scadenza esattamente tra un anno, e a non aver ancora iniziato a parlare di rinnovo.

Arrivati insieme nell’estate 2013 con Rafa Benitez in panchina, potrebbe essere effettivamente l'ultima stagione all'ombra del Vesuvio. Ma il post di Mertens da Dimaro non ha preoccupato solo i tifosi. Tra i vari commenti, infatti, spunta anche Faouzi Ghoulam: "Niente ultimo anno, dai non farmi emozionare così".