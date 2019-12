Gazzetta - Fabian-Real Madrid, pronta un'offerta da 70mln per l'estate! Lo spagnolo non ha ancora firmato il rinnovo

Calciomercato Napoli - Dalla Spagna arrivano notizie che rendono ancora più complicato fare chiarezza sul momento del centrocampista spagnolo del Napoli Fabian Ruiz. Ne parla l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

"Il Real Madrid è pronto a presentare un’offerta di 70 milioni di euro per la prossima estate. Una cifra che potrebbe far riflettere Aurelio De Laurentiis, che si ritroverebbe una plusvalenza di 40 milioni. Nnon è la prima volta che i giornali spagnoli strillano l’interesse dei due club più importanti della Liga, ovvero Real Madrid e Barcellona, per il talento napoletano.

Fabian non ha ancora firmato il prolungamento del contratto offertogli dal club. Tutto è nelle mani del presidente. La lunghezza della scadenza del contratto lo rende forte. Già nella scorsa estate chiuse ad ogni possibilità di trattativa quando, timidamente, il Barcellona fece trapelare il proprio interesse. Quello che potrà succedere da giugno in poi resta un enigma, al momento. Per quanto detto più volte dallo stesso De Laurentiis, Fabian dovrà essere uno dei punti fermi del Napoli del futuro"