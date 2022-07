Fabian Ruiz-Juve, Repubblica: sondaggio Juve col Napoli! E' il nome che stuzzica Allegri, la valutazione di ADL

Calciomercato Napoli, intreccio con la Juventus per un centrocampista in scadenza. Bianconeri col fiato sospeso per il destino di Paul Pogba. È slittato a oggi il consulto con il luminare francese Bertrand Sonnery-Cottet, riferimento prima di Raiola e oggi dell’avvocato Pimenta.

Fabian Ruiz Napoli calciomercato

Calciomercato Juve Fabian Ruiz, è il nome di Allegri

Dall'esito del consulto medico del campione del mondo francese dipenderanno le mosse di mercato della Vecchia Signora e secondo Repubblica spunta l'ipotesi Fabian Ruiz del Napoli per l'eventuale sostituzione