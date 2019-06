Valter De Maggio è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli fornendo alcuni aggiornamenti sul calciomercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Ho letto stamattina la prima pagina di Tuttosport che parla di Koulibaly-Juve. Ma da quello che so Koulibaly resta al Napoli. La clausola parte dal 2020 ed è valida solo per l'estero. Dormite sonni tranquilli, Kalidou non accetterebbe nessuna offerta”