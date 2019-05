Dalla Spagna: "Sergio Ramos via dal Real? I blancos hanno una doppia opzione: secca risposta di ADL per Koulibaly"

Calciomercato. L'avventura di Sergio Ramos al Real Madrid potrebbe essere ai titoli di coda. Il capitano delle Merengues, a seguito di una discussione avuta con il patron blanco Florentino Perez, potrebbe lasciare Madrid.

Calciomercato Napoli, il Real Madrid tenta Koulibaly

Tra questi per sostituirlo vi sono Matthjis De Ligt, Virgil Van Dijk, Mario Hermoso, Milan Skriniar e Kalidou Koulibaly. Per quest'ultimo, come conferma anche il Mundo Deportivo, il Napoli ha rifiutato un'offerta da circa 90 milioni di euro. Aurelio De Laurentiis, infatti, non ascolta proposte a due cifre: servono almeno 150 milioni, quelli della clausola rescissoria. Il Real Madrid ci ha già provato qualche mese fa, ricevendo un secco no, mentre per Skriniar basterebbero 60 milioni per strapparlo all'Inter.