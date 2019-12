Da Lille - Soumaré-Napoli, contatti avviati! I francesi sparano un prezzo vertiginoso, Manchester United e Tottenham già in trattativa

Notizie Calcio Napoli - Boubakary Soumaré, centrocampista ventenne del Lille, è un nome che piace al Napoli ma il suo futuro difficilmente sarà in azzurro. Secondo quanto riportato dai colleghi di Lille de La Voix du Nord, Manchester United e Tottenham sono attualmente in trattativa per firmare il centrocampista già da gennaio.

Soumaré-Napoli, contatti avviati

Tra sei e otto club europei sono attualmente in discussione con l'entourage di Soumaré o il Lille su un possibile trasferimento: la richiesta è tra i 50 ed i 60 milioni di euro. In Italia, il Napoli ha aperto le discussioni questa settimana e in Spagna Real Madrid e Valencia continuano a tenere colloqui in merito a un potenziale accordo. Il Lille non si opporrebbe alla possibilità di un accordo che vedrebbe Soumaré lasciare il club a gennaio e poi essere prestato fino alla fine della stagione: i dirigenti del Lille sono tuttavia convinti che Renato Sanches, Benjamin André e Xeka sarebbero sufficienti per coprire un’eventuale cessione di Soumaré.