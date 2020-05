Cronache di Napoli - Mario Rui e Di Lorenzo, possibili rinnovi di contratto per entrambi: De Laurentiis vuole blindare l'azzurro

Calciomercato Napoli - Mario Rui e Di Lorenzo, il Napoli tratta i rinnovi di contratto dei due terzini per sistemare il reparto difensivo. Avviato da tempo, il casting del Napoli per le fasce si intensifica come racconta Cronache di Napoli:

Di Lorenzo

Calciomercato: Napoli, rinnovi di Mario Rui e Di Lorenzo