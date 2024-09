CorSport su Osimhen: per la montagna di errori commessi da tutte le parti, resterà nella storia del mercato!

Calciomercato SSC Napoli - Victor Osimhen al Galatasaray. In prestito fino a giugno, con l’intesa di rinnovare dal 2026 al 2027 con il Napoli se non sarà ceduto a fine stagione: così, all’improvviso, come racconta il Corriere dello Sport.

Ieri alle 21 sono partite da Capodichino quattro persone del suo entourage, "compreso un videomaker che ha immortalato il tripudio a Istanbul al suo sbarco. Poi, intorno a mezzanotte è decollato lui: ad attenderlo migliaia di persone in delirio. Napoli lo saluta con un po’ d’amarezza per come si sono messe le cose. Resterà nella storia del club. E il suo caso, per la montagna di errori commessi da tutte le parti, resterà nella storia del mercato".