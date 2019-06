Offerta del Manchester per Koulibaly: al Napoli 95 milioni! Ma De Laurentiis è irremovibile

CALCIOMERCATO NAPOLI - Nuova offerta del Manchester United per Kalidou Koulibaly. Il gigante buono di proprietà del Napoli continua a far gola alle big d'Europa, ma il Napoli non si schioda.

Mercato, mega offerta da Manchester per Koulibaly

Secondo quanto infatti riferisce l'edizione odierna del Corriere dello Sport, gli inglesi si sarebbero spinti fino a 95 milioni di euro per il senegalese. Il difensore, però, per il Napoli, vale non meno del valore della clausola attivabile dal 2020: 150 milioni di euro. E da lì non si schioda Aurelio De Laurentiis, irremovibile. A cifre inferiori Koulibaly resta in azzurro. Anche perché nemmeno l'offerta di giocare l'Europa League per il calciatore è così allettante,