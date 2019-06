Amadou Diawara con ogni probabilità lascerà il Napoli. Il centrocampista non ha trovato continuità e feeling con Carlo Ancelott e allora si guarda intorno. Come riferisce l'edizione odierna del Corriere dello Sport, ha corteggiatori sparsi in mezza Europa, soprattutto in Bundesliga, per precisione a Berlino, all’Herta, che l’ha seguito quando ha potuto. Il prezzo non è calato poi tanto rispetto all’anno scorso, quando Giuntoli disse di no a quaranta milioni.