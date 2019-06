Gazzetta - Tripla operazione Napoli-Real Madrid: affare da 50 mln, ADL prova il Benitez bis

Calciomercato Napoli - Si muove Cristiano Giuntoli e lo fa sotto guida di Carlo Ancelotti e il placet di Aurelio De Laurentiis. La Ssc Napoli ha puntato Hernandez, Ceballos e Llorente del Real Madrid, come riferisce l'edizione odierna de la Gazzetta dello Sport. Un pacchetto di tre giocatori che andrebbero a completare vari reparti. Aurelio De Laurentiis e Giuntoli starebbero pensando ad un'operazione con il Real Madrid come quella del 2013 di Benitez che portò al Napoli Higuain, Callejon e Albiol in un colpo solo.

Mercato Napoli, le cifre sull'ipotesi Theo Hernandez

È un esterno sinistro di difesa dalla valutazione di 15 milioni di euro. Ha 21 anni e gioca nel Real Madrid, ma è francese. Tra i migliori giovani nel suo ruolo. Costa 15 milioni e quest’anno ha giocato in prestito alla Real Sociedad mettendo insieme 28 presenze in stagione e un gol.

Mercato Napoli, quanto costa Marcos Llorente: le cifre

Marcos Llorente, 24 anni, andrebbe a completare il reparto di centrocampo. Come caratteristiche è molto fisico, gioca davanti alla difesa, capace nella fase d’interdizione. In questa stagione ha sommato 16 presenze e 2 gol. È un profilo interessante anche se ha avuto continuità soltanto nella stagione 2016-17, quando ha giocato in prestito all’Alaves. Il suo cartellino ha un costo che si aggira intorno ai 15 milioni di euro.

Napoli calciomercato, Dani Ceballos idea dal Real Madrid

Infine c'è Dani Ceballos, 22 anni, che ha chiuso la stagione con 34 presenze (3 gol) di cui 23 in Liga ed è nazionale spagnolo. La sua valutazione è 20 milioni di euro.