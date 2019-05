Amadou Diawara è un centrocampista della SSC Napoli e della Nazionale guineana.

Amadou Diawara, biografia e curiosità

Dov'è nato Diawara?

Diawara è nato a Conakry, capitale della Guinea.

Quanti anni ha Diawara?

Diawara ha 21 anni essendo nato il 17 luglio 1997.

Altezza Diawara

Diawara è alto 1,83m e pesa 74 Kg.

Contratto Diawara

Diawara è legato ad un contratto con la SSC Napoli fino al 2021.

Stipendo Diawara, quanto guadagna Diawara?

Lo stipendio di Diawara è di 800mila euro a stagione. Ecco quanto guadagna e il suo ingaggio alla SSC Napoli.

Amadou Diawara Transfermarkt?

Il valore Transfermarkt di Amadou Diawara è di 18 milioni di euro.

Clausola rescissoria Diawara?

Nel contratto di Diawara con la SSC Napoli è presente una clausola rescissoria di circa 60 milioni di euro.

Numero maglia Diawara?

Diawara nella SSC Napoli indossa la maglia numero 42.

Agente Diawara?

L'agente di Diawara è Daniele Piranio.

Amadou Diawara le caratteristiche tecniche

Amadou Diawara è un calciatore di piede destro. Centrocampista centrale, abituato a giocare davanti alla difesa da vertice basso. Abile in fase di interdizione e nel duello con l'avversario fa valere il fisico restando sempre molto corretto. Il suo idolo è Yaya Tourè ma in molti lo paragonano, per il suo modo di stare in campo, a Patrick Vieirà. In onore al suo idolo infatti indossa la maglia col numero 42.

Amadou Diawara, la carriera

Lo scout Roberto Visani porta in Italia Amadou Diawara, tesserandolo con la Virtus Cesena.

San Marino 2014-2015 : dopo un paio di provini viene ingaggiato dal San Marino , disputando il campionato di LegaPro collezionando 15 presenze , nella stagione 2014 .

: dopo un paio di provini viene ingaggiato dal , disputando il campionato di collezionando , nella stagione . Bologna 2015-2016: nell'estate 2015 passa definitvamente al Bologna, aggregandosi alla formazione Primavera. Le sue prestazioni lo portano in prima squadra, esordendo agli ordini di Roberto Donadoni e collezionando 34 partite nella prima stagione in Serie A. Diawara si mise in mostra per la sicurezza mostrata in campo nonostante la giovane età. Nel luglio 2016 scoppia il 'caso Diawara': il calciatore infatti non si presentò al ritiro del Bologna, facendo capire a chiare lettere di voler cambiare aria anche grazie di diversi club interessati a lui nonostante avesse un contratto sino al 2020.

Amadou Diawara al Napoli

Napoli 2016-oggi: Per circa 15 milioni di euro nell'estate del 2016 viene acquistato dalla Ssc Napoli. Esordisce in maglia azzurra direttamente nel match di Champions League contro il Besiktas. In Serie A gioca la prima volta in maglia azzurra contro il Crotone. Sotto la gestione di Maurizio Sarri nella prima stagione colleziona 28 presenze, di cui 18 in campionato, 6 in Champions League e 4 in Coppa Italia. Nella stagione successiva trova il suo primo gol in Champions, su calcio di rigore contro il Manchester City. Nell'aprile 2018 sigla il suo primo gol in Serie A contro il Chievo nei minuti di recupero, nella vittoria per 2-1. Attualmente ha un contratto in scadenza a giugno 2021. Il 14 marzo 2019 Diawara si frattura il piede nel match di ritorno di Ottavi di Finale d'Europa League contro il Salisburgo.

Amadou Diawara in Nazionale

Nei primi giorni dell'ottobre 2018, Amadou Diawara è stato convocato dalla Nazionale Guineiana per prendere parte alla fase di Qualificazioni alla Coppa d'Africa 2019, che si terrà in Camerun. Dopo aver risposto negativamente alle ultime convocazioni, stavolta il CT Paul Put ha assicurato che Diawara farà parte del gruppo Nazionale. Sfumano, dunque, le possibilità di vederlo vestire la maglia della Nazionale italiana, come calciatore "naturalizzato".