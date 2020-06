CorSport - Azmoun il primo nome per sostituire Milik! Giuntoli l'avrebbe preso prima ancora di Petagna

Ultime mercato Napoli - Il ds del Napoli Giuntoli ha una strategia semplice: «Se Milik non rinnova, va via». E qualcuno s’incamminerà verso il San Paolo come racconta il Corriere dello Sport:

"Per caratteristiche, Azmoun sta davanti agli altri: Giuntoli lo ha seguito e lo avrebbe acquistato già a gennaio, prima di arrivare a Petagna, quando poi s’è dovuto fermare non avendo slot da extracomunitari liberi. Per fascino Jovic è quello che stuzzica maggiormente, poi c’è il nigeriano Osimhen ma spendere al Lille non è semplice. In Sud America il Napoli ci andrebbe, ma Everton non è una prima punta"