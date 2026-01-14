Calciomercato Napoli: corsia preferenziale per gli azzurri su Valincic grazie a Rrahmani, le ultime | ESCLUSIVA

Calcio Mercato fonte : Alessandro Montano
Calciomercato Napoli: corsia preferenziale per gli azzurri su Valincic <i>grazie</i> a Rrahmani, le ultime | ESCLUSIVA

Calciomercato Napoli - Arrivano conferme sull'interessamento del Napoli nei confronti del calciatore Moris Valincic della Dinamo Zagabria. Il terzino destro può essere un rinforzo in vista del prossimo mercato estivo considerando che in rosa ci sono calciatori over 30 in quella zona di campo come ad esempio il capitano Giovanni Di Lorenzo. Serve dunque un'alternativa in grado di poter garantire freschezza, prospettiva e non solo.

Moris Valincic-Napoli, le ultime

Il Napoli ha un canale aperto su Moris Valincic in quanto l’entourage è lo stesso di Amir Rrahmani, gli azzurri hanno una corsia preferenziale in tal senso. Se ne parlerà verso marzo sul futuro di questo calciatore classe 2002 che piace molto anche a Lazio e Roma. Proprio i biancocelesti hanno puntato Valincic già qualche tempo fa per rimpiazzare Marusic. 

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