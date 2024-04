Cm.it - Svolta allenatori, contatti tra il Torino e Vincenzo Italiano! Si avvicina Conte al Napoli?

Ultimissime di calciomercato sulla possibile svolta degli allenatori in Serie A in vista della prossima stagione. A fine anno sarà addio a Juric per il Torino che ha messo nel mirino Palladino e ora ha avviato i primi contatti con Vincenzo Italiano!

Calciomercato: Italiano al Torino, primi contatti

Calciomercato Napoli - Arriva la notizia dai colleghi di calciomercato.it che svelano quello che può essere il prossimo allenatore del Torino: contatti con Vincenzo Italiano, anche se piace sempre anche Palladino. Possibile svolta dunque anche per il Napoli? Se Italiano dovesse alla fine andare al Torino significherebbe che per il Napoli ci sarà la conferma di Calzona o l'arrivo di Conte al Napoli più probabile.