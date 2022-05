Cm.com - Colpo Osimhen, il Newcastle contatta il Napoli per sondare l'operazione: le ultime

Calciomercato Napoli - Come ribadito più volte si potrebbe scatenare in Premier League un'asta per accaparrarsi Victor Osimhen. Dopo il colpo Haaland da parte del Manchester City, il Man United e il Newcastle sono alla ricerca di un rinforzo importante in attacco. De Laurentiis dal canto suo potrebbe sacrificare l'attaccante nigeriano per sistemare i conti, pronto ad ascoltare offerte che possano sfondare il muro dei 100 milioni di euro. Una cifra importante che può essere sostenuta solo da club della Premier League.

Osimhen-Newcastle, contatti col Napoli

Come racconta Calciomercato.com, nella corsa a Victor Osimhen nei contatti delle ultime ore al Manchester United si è aggiunto il ricco Newcastle saudita:

"Victor è legato al Napoli, non ha chiesto la cessione alla società. Questo è un punto di partenza importante perché il suo futuro ora è nelle mani di De Laurentiis. Chiaramente il richiamo della Premier League ha un fascino particolare tanto che il corteggiamento del Manchester United non lo ha lasciato indifferente. Con i Red Devils siamo ancora in una fase embrionale: al momento non è stata presentata ancora una vera e propria offerta ufficiale ma il gradimento c’è ed è totale. Il Newcastle vuole un grande centravanti per puntare a una qualificazione in Europa nella prossima stagione e il nome di Osimhen è nelle primissime posizioni della classifica di gradimento, tanto che è previsto un contatto con il Napoli per capire la fattibilità dell’operazione".