CdM - Napoli, undici giocatori con il futuro incerto: i calciatori pronti a salutare dopo Callejon

Calciomercato Napoli - Se dovesse partire anche Koulibaly (il Manchester City non ha ancora soddisfatto le richieste del Napoli), Giuntoli dovrebbe portare a casa un altro rinforzo per la difesa oltre Gabriel. Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, un’intera squadra in bilico, undici giocatori dal futuro incerto perché anche in attacco ci sono vari profili con la valigia pronta. Callejon ha già salutato, è protagonista di un derby di mercato tra Betis e Siviglia, oltre a Milik in uscita sono da sistemare Llorente, Ounas e Younes, offerto al Sassuolo più un investimento di 25 milioni di euro nell’affare Boga.