Tuttosport - Il Napoli ripensa a Cavani: pronto triennale da 21 milioni più altri 7 alla firma

Ultimissime calciomercato Napoli. Edinson Cavani ed il Napoli, una storia d'amore che continua a rincorrersi in ogni sessione di mercato. Il Matador lascerà il PSG al termine della stagione e, secondo Raffaele Auriemma su Tuttosport, anche il patron Aurelio De Laurentiis sta facendo un pensiero al possibile ritorno dell'uruguaiano. Ecco il piano studiato per concretizzarlo:

"Gattuso farebbe salti di gioia se la sua dirigenza riuscisse a consegnargli quello che, in percentuale, è stato il bomber più prolifico nella storia del Napoli: 34 gol di media a stagione nei 3 anni azzurri, nessun altro è riuscito a fare meglio. L’Atletico Madrid ha deciso di rinunciare, quando l’agente dell’uruguaiano (il fratello Guglielmone) ha chiesto 12 milioni all’anno per 3 stagioni e 15 milioni cash al momento della firma. Sono soldi che Cavani potrebbe ricevere con una certa facilità se decidesse di ascoltare le proposte del Chelsea o del Manchester United, ma lui nel Regno Unito proprio non riesce a vedersi. Ecco allora il Napoli, disposto a fargli firmare un triennale a 7 milioni netti annui, più 7 milioni al momento della firma".