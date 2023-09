Caso Osimhen, CorSera annuncia: ora vuole lasciare il Napoli, è fermo sulla sua posizione

Calciomercato Napoli - Non basterà il goal contro l’Udinese e le scuse ricevute per superare la questione: ne è convinto il Corriere della Sera oggi in edicola.

Mercato Napoli, Osimhen ora vuole andar via

Come infatti riferisce il quotidiano, piuttosto, Victor Osimhen è fermo sulle sue posizioni e non è deciso a passare sopra alla pubblicazione del video TikTok. Il clima è di rottura, su tutti i fronti. E l’obiettivo di Osimhen - riferisce il CorSera - è proprio questo: arrivare al punto di rottura. Così l'obiettivo è andar via alla prima occasione utile: pensa di aver dato. Il video gli ha fatto male ma fa ancor di più la libertà che ha capito di non avere in azzurro.