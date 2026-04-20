Caso Lukaku, in Belgio preoccupati: "Ecco quando tornerà a Napoli, c'è un rischio". Poi l'annuncio sul futuro

Caso Lukaku, arrivano aggiornamenti dal Belgio dopo il confronto tenutosi oggi a Castel Volturno e la nuova partenza del centravanti rientrato a sorpresa in Belgio dopo la lunga assenza non autorizzata.
Come riferisce il portale HLN, il 32enne è rientrato in patria per proseguire la riabilitazione con Lieven Maesschalck (presente all’incontro di oggi) e Kristof Sas, il medico di Lukaku, con i due esperti che rimarranno in contatto con la SSC Napoli.
In linea di massima, dovesse andare per il meglio, Lukaku dovrebbe tornare in Italia tra due settimane come svelato da CN24, il che significa, tra forma fisica comunque da recuperare ancora e tutte le variabili del caso, che gli resterebbero al massimo solo tre partite stagionali.
Se a prescindere non dovesse giocare alcuna gara col Napoli per motivi fisici o scelte tecniche, Lukaku - si preoccupano in Belgio - avrebbe modo di accumulare minuti prima del Mondiale solo nelle amichevoli contro Croazia e Tunisia.
Ma BigRom si è posto fortemente l’obiettivo Coppa del Mondo per quest’estate anche in ottica mercato: con un futuro ormai lontano da Napoli come confermano anche in patria, buone prestazioni al Mondiale potrebbero convincere definitivamente i club interessati che sia tornato al meglio.