Callejon-Napoli, ADL spera che l'effetto Mertens possa convincere lo spagnolo. Il Granada prova a riportare a casa José con una scelta di vita: la situazione [ESCLUSIVA]

Calciomercato Napoli - In queste settimane si è molto parlato del futuro di Callejon. Al momento il futuro napoletano dell'ex Real Madrid è sospeso. In primis deve comunicare a De Laurentiis di voler prorogare la naturale scadenza contrattuale dal 30 giugno fino alla conclusione effettiva della stagione. Successivamente bisognerebbe poi capire la volontà di sposare il progetto Napoli con un rinnovo contrattuale. L'offerta di De Laurentiis è sempre la stessa: biennale con opzione per un altro anno a circa 3 milioni. Il patron spera che l'effetto Mertens possa convincere anche Josè, ma in questo momento è tutto in discussione. Ed allora ci sta che sul calciatore si fiondino altre squadre. Nelle ultime ore è spuntato il Granada che ha sondando l'agente di Callejon. L'obiettivo sarebbe quello riportare Josè a casa (è nativo di Motril che dista appena 60 chilometri). Tuttavia l'operazione è molto complessa: l'ala destra ha un ingaggio totalmente fuori budget per gli andalusi, ma gli stessi proveranno comunque puntando sul discorso familiare e di scelta di vita. La partita è ancora tutta da giocare tra sondaggi, depistaggi ed eventuali colpi di scena.

Il Granada è un club spagnolo di proprietà del cinese Jiang Lizhang, ricchissimo imprenditore sportivo che per un periodo è stato anche a capo del Parma calcio.

