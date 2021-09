Calciomercato: Tevez sta firmando il ritorno, era svincolato

Ultimissime notizie di calciomercato che riguardano il futuro dell'ex Juventus Carlo Tevez pronto a tornare nel suo vecchio club. Il calciatore argentino era svincolato dopo l'esperienza triennale al Boca Juniors e ora ha voglia di rimettersi in gioco.

Calciomercato, Carlos Tevez firma e torna

Notizie di calciomercato con le ultime sul ritorno di Carlos Tevez al suo ex club. Perché l'Apache dopo l'esperienza al Boca Juniors era svincolato ed è pronto a firmare nuovamente un altro contratto. Carlos Tevez in Serie A è ricordato per la sua esperienza alla Juventus, ma è al club argentino dell'All Boys che è pronto a tornare Tevez. Il giocatore argentino si trovava svincolato dopo i 3 anni di contratto scaduti con il Boca Juniors e all'età di 37 anni non ha nessuna intenzione di fermarsi, ma soltanto di provare una nuova avventura. Nei prossimi giorni l'ufficialità della trattativa.

Ultimissime notizie di calciomercato

Tevez

Calciomercato, Tevez all'All Boys

Come annunciato da TNT Sports, Tevez potrebbe avere di nuovo una squadra nei prossimi giorni visto che gli All Boys avrebbero fatto sapere sia al suo agente che a lui che sarebbero disposti a rivederlo con la maglia del club argentino con cui è cresciuto. Infatti, Tevez è proprio dalle giovanili dell'All Boys che è cresciuto prima di approdare poi al Boca Juniors. Le parti sono in contatto tramite intermediari per provare a chiudere l'affare e ottenere la firma dell'Apache nei prossimi giorni. Tevez ha lasciato da poco il Boca Juniors.

Carlos Tevez

L'addio di Tevez al Boca Juniors

E' stato lo stesso Carlos Tévez lo scorso luglio a dire addio al Boca Juniors. Il calciatore non avrebbe voluto firmare un prolungamento di contratto perché pare che non sentiva al meglio la sua forma fisica da permettergli di giocare ancora a certi livelli con la squadra argentina. Al momento non ha ascoltato offerte, ma nemmeno deciso di ritirarsi. Ora spunta la possibile scelta di cuore dell'All Boys.

