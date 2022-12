Calciomercato Napoli, Tmw annuncia: rinnova fino al 2026

Il Napoli tratta i rinnovi in vista del calciomercato di gennaio per allontanare le voci dei propri giocatori accostati ad altri club. Ora arriva anche l'annuncio di Tuttomercatoweb per la firma di un nuovo giocatore azzurro.

Il club azzurro valuta acquisti, cessioni e rinnovi. Sono tanti i movimenti di mercato che il Napoli può portare avanti in vista del nuovo anno. Nei primi giorni del 2023 ci sarà un rinnovo in casa Napoli che permetterà poi al club di cedere lo stesso giocatore in prestito.

Calciomercato Napoli: rinnovo pronto

Calciomercato Napoli - Sono i colleghi di Tuttomercatoweb a parlare del calciomercato del Napoli riguardo quello che può essere il rinnovo di Zanoli. Questo quanto riportato dai colleghi:

Il Napoli ha trovato un accordo con Alessandro Zanoli per rinnovare il suo contratto attualmente in scadenza a giugno. Il laterale classe 2000 firmerà fino al 2026 e poi si trasferirà in prestito alla Sampdoria all'interno dello scambio con Bartosz Bereszynski.