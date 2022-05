Calciomercato Napoli, Pistocchi svela: "Spalletti stravede per un calciatore, lo vorrebbe in azzurro"

Ultime calciomercato Napoli. Spuntano i primi nomi di mercato per il Napoli in vista della prossima sessione di trattative. Tra cessioni e scadenze potrebbero essere molto i volti nuovi a disposizione di Spalletti.

Proprio Spalletti avrebbe già un obiettivo di mercato in mente da chiedere a De Laurentiis. A rivelarlo è il giornalista Maurizio Pistocchi ai microfoni di Canale 8:

"Ho avuto una notizia di mercato sul Napoli del presidente Aurelio De Laurentiis e la fonte è molto attendibile. Mi hanno assicurato che Luciano Spalletti stravede per Traorè. Il mister toscano sarebbe intenzionato a farlo giocare da sottopunta. In quella posizione del campo, dietro quindi al centravanti titolare che dovrebbe essere Vicotr Osimhen, potrebbe esaltarsi risultando imprevedibile per le difese avversarie"