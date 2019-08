Calciomercato Napoli, Repubblica: ecco il nome fatto giovedì da Ancelotti a ADL, lo vuole a tutti i costi

Calciomercato Napoli le ultimissime oggi su James Rodriguez dopo il summit di giovedì a Castel Volturno tra Aurelio De Laurentiis e Carlo Ancelotti. L'edizione odierna di Repubblica fa il punto della situazione

Prima l’attaccante, con la pista per Lozano che nelle ultime ore si è fatta molto più calda e quella per Icardi che invece sta diventando sempre più in salita. Poi l’affondo decisivo per James Rodriguez: la stella intorno a cui Carlo Ancelotti vorrebbe a tutti costi costruire il nuovo Napoli, come l’allenatore ha ribadito ad Aurelio De Laurentiis pure nel corso del vertice di mercato di giovedì pomeriggio. Le idee sono chiare e c’è completa sintonia tra i due plenipotenziari azzurri, che trascorreranno a stretto contatto tra loro anche il fine settimana in Francia, dove il presidente volerà al seguito della squadra per l’amichevole di domani sera con il Marsiglia.Ancelotti ha ribadito che la sua prima scelta resta James Rodriguez e confida nella volontà del top player colombiano di trasferirsi in maglia azzurra per piegare la resistenza del Real Madrid, che finora si è rifiutato di cederlo in prestito. Dalla prossima settimana in poi De Laurentiis potrà ritornare all’assalto, con la speranza di definire l’operazione poco dopo Ferragosto.