Dall'Ecuador - Il Napoli ad un passo dal classe 2000 Leonardo Campana: cifre e dettagli

Calciomercato Napoli - La SSC Napoli di Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli è al lavoro per rinforzare la rosa in vista dell'imminente inizio del prossimo campionato di Serie A.

L'ultimo nome che rimbalza in orbita Napoli è quello di Leonardo Campana, attaccante ecuadoriano del Barcelona SC. Nato il 24 luglio del 2000 è stato accostato anche ad altre società del nostro campionato: ci hanno provato, nelle scorse sessioni di mercato, anche Genoa, Inter e Milan. E' stato inoltre nominato MVP del Sudamericano Sub-20 del 2019.

Mercato SSC Napoli - Leonardo Campana vicino al Napoli

Secondo quanto riportato dai media dell'Ecuador, Radio Estrella e Radio Redonda, il calciatore è ad un passo dal trasferimento in Italia, con ogni probabilità al Napoli di Carlo Ancelotti. Operazione di prospettiva che si aggira intorno ai 5-6 milioni di dollari.

Intanto, sul proprio profilo Instagram, il giovane calciatore ha postato una Stories che lo ritrae con numerosi amici : "Los vos a extrañar familia", ovvero "Mi mancherete famiglia". Tutto ciò fa pensare ad una probabile partenza imminente, magari con direzione Italia.

Leonardo Campana, la sua ultima Instagram Stories

Il calciatore, intanto, non è stato convocato per il prossimo impegno del Barcelona SC. Ufficialmente, è fuori dai giochi per una contrattura al tendine della gamba destra.

Nella giornata di oggi, si è recato alla FET, Federación Ecuatoriana de Tenis, dove ha incontrato il presidente Danilo Carrera ed il Dottor Tyrone Flores.

Leonardo Campana in visita alla FET

Solo lo scorso luglio, José Francisco Cevallos, presidente del Barcelona de Guayaquil, aveva parlato ai media dell'Ecuador di una possibile partenza dell'attaccante: