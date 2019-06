Ultimissime calcio Napoli - Amadou Diawara con ogni probabilità lascerà la Ssc Napoli. Il centrocampista non ha trovato continuità e feeling con Carlo Ancelotti e allora si guarda intorno.

Calciomercato Napoli, Amadou Diawara ha richieste in mezza Europa

Come riferisce l'edizione odierna del Corriere dello Sport, ha corteggiatori sparsi in mezza Europa, soprattutto in Bundesliga, per precisione a Berlino, all’Herta, che l’ha seguito quando ha potuto. Il prezzo non è calato poi tanto rispetto all’anno scorso, quando Giuntoli disse di no a quaranta milioni.