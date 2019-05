RAI, Venerato a CN24: "Tentativo in extremis di due club per Di Lorenzo, no del Valencia all'offerta del Napoli per Rodrigo. Due le alternative"

Calciomercato Napoli Di Lorenzo Rodrigo - Ciro Venerato, giornalista della RAI, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Pizza & mercato”, trasmissione in onda sul canale 296 del digitale terrestre. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Nelle ultime ore si sono fatte vive per Di Lorenzo sia l’Atletico Madrid che l’Inter ma il calciatore alla fine arriverà al Napoli. Sono state già prenotate le visite mediche per giovedì sera. E’ un calciatore che ora magari desterà scetticismo ma che dopo due mesi sarà magnificato. Confermerà quanto di buono fatto fino a questo momento e smentirà qualche solita Cassandra. Situazione difficile per quanto riguarda Rodrigo. Il Napoli ha offerto via email 30 milioni più bonus al Valencia che ha rifiutato. Il Valencia ha chiesto una cifra altissima ed a queste condizioni il Napoli non può arrivare. Per questo filtra pessimismo da Castel Volturno. Il ragazzo sarebbe interessato al Napoli ma piace anche ad altri club".