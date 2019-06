Calciomercato Napoli, con le cessioni di Hysaj e Inglese arrivano Manolas e James Rodriguez! Aggiornamenti su Lozano e Verdi

Ultimissime calcio Napoli - James Rodriguez, Manolas e Lozano per il Napoli. La SSC Napoli lavora su tutti i fronti per acquistare calciatori importanti da mettere a disposizione per la prossima stagione a Carlo Ancelotti. Aggiornamenti importanti di calciomercato riportati dai colleghi di gonfialarete.com. Ecco quanto evidenziato da CN24.

Calciomercato Napoli - Lozano, James Rodriguez e Manolas

Per finanziare una campagna acquisti che, fra cartellini e ingaggi, comporta investimenti che superano il centinaio di milioni, occorre anche che in cassa entrino soldi da cessioni. Il Napoli non ha obblighi di Fair Play Uefa, ma Aurelio De Laurentiis è stato sempre rigoroso sul piano finanziario e dunque non vuol fare il passo più lungo della gamba: “prima bisogna vendere” ha ripetuto. Ed ecco che Cristiano Giuntoli ha tanti fronti aperti anche in uscita.

Cessioni Napoli - Hysaj e Inglese in uscita, aggiornamenti su Verdi