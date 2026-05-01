Cessione Lukaku, dall'Inghilterra svelano: gli agenti l'hanno proposto ad Inter e Milan! Contatti in corso con diversi club di Premier League

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Cessione Lukaku, dall'Inghilterra svelano: gli agenti l'hanno proposto ad Inter e Milan! Contatti in corso con diversi club di Premier League

Calciomercato Napoli, cessione Lukaku: gli agenti l'hanno proposto in Serie A ed in Premier League

Calciomercato Napoli - Il futuro di Romelu Lukaku sarà lontano da Napoli. L'attaccante belga, attualmente impegnato con il recupero dall'infortunio che lo tiene fermo ai box da un bel po', lascerà la maglia azzurra in estate. Attualmente, il suo focus è sul rientro in campo in vista dei Mondiali 2026: l'obiettivo di Big Rom è disputare la Coppa del Mondo negli USA e in Messico.

Calciomercato Napoli, cessione Lukaku: contatti in Serie A e Premier League

Come riferito da TEAMtalk, l'entourage di Romelu Lukaku è alla ricerca della giusta sistemazione per la prossima stagione. Lukaku preferirebbe idealmente restare a giocare in Serie A Enilive: il suo entourage avrebbe già contattato Inter e Milan per comprendere l'esistenza di un eventuale interesse. I due club milanesi, però, non sembrerebbero intenzionati a puntare sul belga.

Per questo motivo, i suoi agenti hanno ampliato il raggio di azione e sondato il terreno con la Premier League: alcuni intermediari starebbero esplorando attivamente opportunità al di fuori dell'Italia, tra cui un possibile ritorno in Inghilterra. Proprio in questi giorni sono andati in scena contatti con diversi club di Premier League per valutare un potenziale interesse per Lukaku.

Cessione Lukaku, la valutazione del Napoli

Molto dipenderà dalle sue condizioni fisiche e dalla valutazione del cartellino che farà il Napoli: secondo quanto appreso da TEAMtalk, il Napoli sarebbe disposto ad accettare circa 20 milioni di sterline per cederlo.

Calciomercato Napoli, cessione Lukaku: contatti in Serie A e Premier League
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