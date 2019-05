Sky - Accordo trovato con Castagne, resta da trovare l'intesa con l'Atalanta: le cifre. Malcuit ha estimatori, se va via pronto il sostituto

Calciomercato Napoli Castagne - Con Mario Rui ed Elseid Hysaj sul piede di partenza, il Napoli ha in maniera del tutto inevitabile puntato i suoi riflettori sui terzini. Se da un lato sembra in dirittura d'arrivo l'operazione che dovrebbe portare in azzurro Giovanni Di Lorenzo, per l'out mancino l'opzione più accreditata resta quella di Castagne dell'Atalanta. A tal proposito, arrivano delle novità direttamente da Sky Sport.

Mercato Napoli, le ultime su Castagne

A quanto pare, infatti, il belga è l'indiziato numero uno per la fascia sinistra del Napoli per la prossima stagione ma secondo Sky Sport Cristiano Giuntoli deve ottenere ancora il sì dell'Atalanta. L'intenzione del club azzurro è quella di chiudere per una cifra compresa tra i 12 ed i 13 milioni di euro. Ci sono alcune pretendenti per Malcuit, a partire dal Sassuolo, e se dovesse andar via quella che porta a Trippier è una pista ancora calda.

Ultime notizie Napoli