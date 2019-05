Kevin Malcuit è un terzino della SSC Napoli.

Kevin Malcuit è di orgini mauritiane ma è nato a Chatenay-Malabry in Francia.

Kevin Malcuit ha 27 anni essendo nato il 31 luglio 1991.

Kevin Malcuit ha un fratello di nome Samir Malcuit, anche lui è un calciatore.

La compagna di Kevin Malcuit è la modella Ashley Rose.

Kevin Malcuit è alto 1,78 cm, per 77 kg.

Kevin Malcuit ha un contratto con il Napoli fino al 2022.

Kevin Malcuit ha uno stipendio di 1,1 milioni di euro a stagione, ecco quanto guadagna e il suo ingaggio nel Napoli.

Kevin Malcuit ha un valore Transfermarkt di 12,5 milioni di euro.

Kevin Malcuit non ha una clausola rescissoria con il Napoli.

Kevin Malcuit ha il numero di maglia 2 nel Napoli.

L'agente di Kevin Malcuit è Bruno Satin.

Dotato di una ottima corsa, dribbling e propensione alla fase offensiva. Infatti muove i primi passi da attaccante all'inizio della sua carriera quando i suoi idoli erano Shevcenko e Ronaldo. Poi inizia ad arretrare il baricentro e a cambiare ruolo, adattandosi come terzino destro di spinta. Agisce prevalentemente a destra, anche se ha giocato raramente anche come terzino sinistro.

inizia la carriera nelle giovanili del

prima di passare al

Debutta in massima serie con la maglia dei monegaschi per poi passare in prestito al

, in terza categoria.