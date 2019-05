Sky - Napoli ad un passo da Di Lorenzo: trattativa ai dettagli, a breve le visite mediche. ADL vuole chiudere subito

Calciomercato Napoli - Il mercato della SSC Napoli sta entrando nel vivo e si fanno sempre più incandescenti quelli che sono i nomi in cima alla lista dei desideri di Carlo Ancelotti e di Cristiano Giuntoli. Tra questi c'è senza ombra di dubbio quello di Giovanni Di Lorenzo, terzino destro attualmente in forza all'Empoli ma davvero ad un passo dal club partenopeo.

Calciomercato Napoli, azzurri ai dettagli per Di Lorenzo

Come riportato dai colleghi di Sky Sport, nella giornata di oggi è avvenuto un incontro tra la dirigenza azzurra e quella empolese in cui le parti hanno confermato gli impegni presi qualche giorno fa. Le cifre di questo affare ormai ai dettagli sono le seguenti: 8 milioni più uno di bonus. A breve il calciatore sosterrà anche le visite mediche dal momento che la volontà di Aurelio De Laurentiis è quella di chiudere nel minor tempo possibile per evitare che altre squadre si inseriscano. Insomma, sembra essere Di Lorenzo il primo colpo del mercato estivo azzurro.

