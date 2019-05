Calciomercato Napoli, tutte le trattative di giornata [VIDEO]

Calciomercato Napoli - Le temperature si alazano, il mercato estivo si avvicina sempre più. Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli continuano incessantemente il lavoro di rafforzamento della rosa della SSC Napoli.

Mercato Napoli - Tutte le trattative di giornata

Il primo acquisto per il nuovo anno sembrerebbe essere Giovanni Di Lorenzo. La trattativa è ai dettagli, già in settimana si potrebbe definire il tutto. Un'operazione singola che non prevede l'inserimento di Bennacer.

Per Trippier ci sarebbe stato un colloquio diretto con il giocatore attraverso l'agente. Il terzino del Tottenham ha chiesto tempo: il Napoli aspetta di capire le intenzioni del calciatore inglese. Sul piatto anche un'offerta dell'Everton che starebbe monitorando la situazione. Ancelotti lo ritiene un innesto importante.

Proprio per questo il Napoli non si è fatto più vivo con Castagne.

In avanti il calciatore nel mirino resta Rodrigo De Paul, anche il nome preferito di Ancelotti resta quello di Hirving Lozano: l'affare resta difficile, per questo il Napoli mette a disposizione 25 milioni di euro per chiudere in fretta per l'attaccante dell'Udinese.

Quasi del tutto sfumata la trattativa con Josip Ilicic. Nel post partita della sfida tra Atalanta e Sassuolo, il calciatore sloveno ha confermato la sua permanenza a Bergamo.