Calciomercato: Juventus e Atletico Madrid sul centrocampista

Ultimissime notizie di calciomercato che riguardano la Juventus e l'acquisto di un centrocampista, perché i bianconeri sono alla ricerca di rinforzi in quel settore di campo e beffano l'Atletico Madrid, pescando dalla Serie A il talento.

Calciomercato Juve, lo stanno prendendo

Ultime notizie di mercato con la Juve attiva in vista già di gennaio. La società bianconera vuole rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri e farà qualcosa quasi sicuramente a centrocampo. Per questo motivo la Juventus ha messo nel mirino tra gli obiettivi Bennacer del Milan. Il calciatore è seguito anche dall'Atletico Madrid e a Milano potrebbe interrompere la propria avventura con largo anticipo per lo scarso minutaggio.

Juventus e Atletico Madrid si sfidano per Bennacer

Ismael Bennacer lascerà il Milan e Juventus e Atletico Madrid si sfidano per il suo acquisto. Il centrocampista algerino non trova spazio come lo scorso anno a causa dell'esplosione di Sandro Tonali. Per questo motivo potrebbe chiedere la cessione già a gennaio, dato che sono tante le squadre interessate al suo cartellino come la Juventus che è in pole e poi anche l'Atletico Madrid. A riportarlo è Fichajes.net.