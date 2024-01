Calciomercato Juve, clamoroso colpo dell'ex Napoli Giuntoli: arriva in prestito per 18 mesi

Ultime news calciomercato Serie A - Mentre Napoli e Juventus si contendono Lazar Samardzic, la Juve con Giuntoli mette a segno un colpo a centrocampo: arriva Jordan Henderson.

La conferma arriva dall'esperto di calciomercato di Sportitalia, Alfredo Pedullà che sostiene la vicinanza della chiusura della trattativa per Jordan Henderson: "Jordan Henderson alla Juve: siamo vicini alla svolta! Non è una trattativa chiusa, ma in stato avanzato. E non ci sono al momento salite, dubbi o perplessità".

Calciomercato Juventus, arriva Henderson: la formula

E Sportitalia svela anche la formula dell'acquisto di mercato di gennaio della Juve: la Juventus ha accettato le condizioni di un prestito di 18 mesi con una clausola che prevede la possibilità di uscire già a giugno. E pagherebbe zero per il cartellino almeno in questa stagione e soltanto 1,5 milioni netti di ingaggio rispetto al mostruoso stipendio dell’ex centrocampista-bandiera del Liverpool, che ha deciso già di lasciare l'Al-Effitaq. E che ha soprattutto deciso di sposare il progetto Juve.

Calciomercato: Henderson verso la Juventus

Henderson-Juve: i dettagli da Pedullà

I dettagli, dal sito di Alfredo Pedullà, dell'affare Henderson-Juventus: