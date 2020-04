Calciomercato, Carlo Ancelotti non molla James Rodriguez: l'Everton prepara un'offerta da 30 milioni di euro

Calciomercato - Carlo Ancelotti continua ad avere il mirino puntato su James Rodriguez. Dopo aver inseguito a lungo il colombiano la scorsa estate col Napoli, Ancelotti lo vuole anche all’Everton e per farlo sarebbe già pronta un’offerta da circa 30 milioni. Intanto, visto che evidentemente il mercato è fermo, il tecnico italiano avrebbe programmato una riunione (verosimilmente in video conference) col giocatore colombiano per esporgli il progetto Everton. A riportare la notizia è il portale Tuttomercatoweb.com.