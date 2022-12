Benjamin Sesko al Napoli post Osimhen: il bomber 2003 è già considerato il 'nuovo Haaland'

Il Napoli ha messo gli occhi su Benjamin Sesko per il ruolo d'attaccante in caso di cessione di Victor Osimhen. L'attaccante nigeriano è in continua crescita e il prossimo anno può partire visto il forte interesse soprattutto in Premier League. Già tanti i nomi dei possibili sostituti che il Napoli osserva sul mercato per l'attacco del futuro e c'è anche Sesko.

Benjamin Sesko Napoli: chi è il nuovo Haaland

Calciomercato Napoli - Benjamin Sesko è un giovane attaccante del Lipsia in prestito al Salisburgo. Classe 2003 (19 anni) alto 1,95 m è famoso per le sue qualità tecniche nonostante sia di grande struttura fisica. In molti in questi anni hanno accostato il suo nome a quello di Ibrahimovic e Haaland. Il futuro può essere dalla sua parte. L'attaccante sloveno piace al Napoli, ma proprio Benjamin Sesko dopo la firma con il Lipsia ha promesso di voler fare la storia col club tedesco. Con la maglia del Salisburgo ha segnato 18 gol e servito 10 assist in 63 presenze. I suoi numeri aumtano anno dopo anno e in questa stagione è già a 10 gol e 5 assist tra club e Nazionale (slovena).

Benjamin Sesko Napoli

Benjamin Sesko: prezzo e stipendio

Pagato dal Lipsia 24 milioni di euro che andranno nelle casse del Salisburgo in vista del prossimo anno, il valore di Benjamin Sesko è già salito intorno ai 30-40 milioni di euro. E' possibile che il giocatore a fine stagione possa anche arrivare sui 40-50 milioni se dovesse continuare a mantenere questi numeri. Il suo stipendio con il Lipsia sarà di circa 2 milioni di euro a stagione.

Calciomercato: Sesko al Napoli, operazione quasi impossibile

Sembra difficile o forse impossibile che l'estate prossima, in caso di cessione di Osimhen, il Napoli riesca ad acquistare Benjamin Sesko dal calciomercato estivo. Perché il giovane attaccante è già stato acquistato dal Lipsia ed arriverà per 24 milioni di euro il 1 luglio 2023. Il club tedesco targato Red Bull non è noto vendere subito i propri talenti e farà lo stesso con Sesko che il prossimo anno farà 20 anni. L'intenzione del Lipsia è di averlo 1-2 anni i nrosa per poi venderlo a cifre record. Già c'è il Chelsea su di lui che potrebbe anche pensare di investire una cifra molto più alta e tagliare fuori il Napoli dalla corsa per il giovane attaccante.