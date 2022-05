Calciomercato Napoli - "Federico Bernardeschi è stato offerto al Napoli come occasione a zero dal suo agente. Aurelio De Laurentiis lo voleva 2 anni fa e apprezza l'ex giocatore della Juventus, ma la sua richiesta di stipendio al momento è troppo alta", scrive così il collega Nicolò Schira, esperto di mercato, che allontana quindi l'esterno dall'azzurro diversamente da alcune voce giunte in queste ore.