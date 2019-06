AS - Confermato il sondaggio del Real Madrid su Fabian: il Napoli ha fatto sapere che è "incedibile"

Ultimissime mercato calcio Napoli: arrivano ulteriori conferme rigaurdo all'interesse del Real Madrid per Fabian, centrocampista della SSC Napoli. Negli ultimi giorni erano circolate indiscrezioni relative ad un sondaggio del club madrileno per il centrocampista spagnolo ex Betis Siviglia, ed oggi a sanzionare la concretezza dei contatti è intervenuto AS, celebre quotidiano sportivo iberico, secondo il quale la dirigenza del Real avrebbe davvero chiesto informazioni al Napoli sul giocatore.

REAL MADRID SU FABIAN

Le ultimissime notizie sul calciomercato del Napoli - riportate da AS - asseriscono che il Real Madrid considera Fabian un giocatore di grande prospettiva, vista anche la giovane età di 23 anni. Tuttavia, non sembra affatto semplice convincere il Napoli, che solo la scorsa estate ha speso 30 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni del centrocampista, che di recente ha ottenuto anche la sua prima presenza con la maglia della Nazionale spagnola, dopo un lungo periodo in under-21. Il Napoli ha fatto sapere che Fabian è "assolutamente incedibile", e nel suo contratto non sono presenti clausole rescissorie.

