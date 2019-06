Esordio con la Nazionale spagnola per Fabian Ruiz. Il centrocampista del Napoli ha esordito contro le Isole Far Oer ed ha celebrato il momento con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram:

"Ieri è stato uno dei giorni più felici della mia carriera. Ho realizzato uno dei miei sogni quando debuttando con la Spagna. Nervi, gioia, orgoglio, molte emozioni in un giorno importante per me. Grazie a tutti voi che mi avete supportato fino al mio arrivo qui e grazie anche per i vostri messaggi".