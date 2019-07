Affare James, Tuttosport: una notizia ha fatto nuovamente sognare i napoletani, De Laurentiis aspetta l’evolversi della situazione

La vicenda James Rodriguez continua a regalare continui colpi di scena. Come racconta l’edizione odierna di Tuttosport, ieri il colombiano si è unito al gruppo dei Blancos:

“Ha svolto il suo primo allenamento con il Real Madrid (con tanto di comunicato del club), poi la notizia che ha fatto nuovamente sognare i napoletani: James Rodriguez escluso dall’Audi Cup. Il Real infatti non lo ha convocato insieme a Gareth Bale per la tournée amichevole. Il Napoli non ha fretta, resta alla finestra e aspetta l’evolversi della situazione. Il pesante 7-3 col l’Atletico potrebbe aver cambiato i piani di Florentino Perez. Nell’attesa, il Napoli non molla il pressing per Icardi, provando a convincere l’argentino della bontà del progetto ai danni di quello della Juventus che resta ancora la sua prima scelta”