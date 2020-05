Addio Callejon, CorSport: dal Napoli offerta biennale, ma José non ha mai vacillato! Tre spagnole su di lui

Calciomercato - Se Insigne è capitan presente e anche futuro, Callejon e Mertens sono ormai pronti a salutare Napoli e il Napoli. Lo annuncia l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che sullo spagnolo scrive:

“José è in scadenza il 30 giugno, ma a differenza di Mertens non ha mai vacillato nonostante l’affetto reciproco e la stima del Napoli confermata da un’ottima offerta biennale di rinnovo. Su di lui c’è il Valencia, in prima fila e da tempo, ma in Spagna dicono che sia stato avvicinato anche da Siviglia e Atletico. Questione di tempo, poco, e le distanze non saranno più soltanto sociali”