Ultime notizie calcio Napoli - Durante Udinese-Napoli i tifosi di casa hanno preso di mira Luciano Spalletti, ex di turno, con un coro molto esplicito: "Spalletti uomo di m***a!" Evidentemente ci sono tensioni di vecchia data tra le parti che a quanto pare sono emerse nuovamente in occasione di questa gara. Come raccontato da Sky Sport, la reazione dell'allenatore azzurro è stata ironica dal momento che ha rivolto un saluto ai supporter presenti allo stadio.